حار نهارا ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الجمعة نشاط رياح علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 22 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمي والصغرى 25 درجة .