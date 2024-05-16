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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

السعودية تعرب عن إدانتها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

روبيرت فيكو
روبيرت فيكو
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبيرت فيكو.
وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الخميس/ - رفض الرياض لكافة أشكال العنف، وتضامنها التام مع جمهورية سلوفاكيا أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، متمنية الشفاء العاجل لرئيس وزرائها.
 

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