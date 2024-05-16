أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبيرت فيكو.
وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الخميس/ - رفض الرياض لكافة أشكال العنف، وتضامنها التام مع جمهورية سلوفاكيا أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، متمنية الشفاء العاجل لرئيس وزرائها.
العالم
السعودية تعرب عن إدانتها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبيرت فيكو.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبيرت فيكو.