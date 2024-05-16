السعودية تعرب عن إدانتها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لمحاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبيرت فيكو.

وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الخميس/ - رفض الرياض لكافة أشكال العنف، وتضامنها التام مع جمهورية سلوفاكيا أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، متمنية الشفاء العاجل لرئيس وزرائها.

