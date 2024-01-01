تونس: إيقاد شعلة الانطلاقة في الذكرى الـ59 للثورة الفلسطينية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أمس الأحد، بأن سفارة دولة فلسطين في تونس، أحيت الذكرى 59 للثورة الفلسطينية، حيث أوقد سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم شعلة الانطلاقة المجيدة.

وقال الفاهوم، إن هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني زعزع ثقة أعتى الجيوش في العالم، وأمام هذه المجازر اليومية قال الشعب كلمته، لا للتهجير ولا للاستسلام.

وأضاف أن الجرائم اليومية للاحتلال في فلسطين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس، إنما تدل على حالة الإحباط التي تسيطر على قيادات هذا الجيش الظالم الذي يعتدي على البشر والشجر والحجر.