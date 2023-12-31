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الأحد 31 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بالصور.. احتفالات كنيسة العذراء ومار يوحنا برأس السنة الميلادية الجديدة

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد ٣١ ديسمبر بمناسبة رأس السنة الميلادية؛ حيث نظمت كنيسة العذراء مريم مار يوحنا الحبيب حفلاً بحضور كل من القمص ديمتريوس راعي الكنيسة و القمص برثليماؤس والخدام و الخدمات و الشعب.
وقال القمص ديمتريوس في تصريح خاص للبوابة نيوز، إن هذه الليلة هي رأس السنة الميلادية التي يحتفل بها العالم، وتعتبر نهاية سنة ميلادية و بداية سنة جديدة ، مشيراً إلى أن هذه الليلة الكنيسة تقوم بأداء صلواتها بطريقة عادية، حيث يؤدي الشعب صلاة عشية وتسبحة كيهك  ثم القداس الإلهي.

وأسهم فريق الكشافة بقيادة ماركو ميشيل في تنظيم دخول وخروج الشعب بطريقة سهلة في ظل أجواء من السعادة بقدوم السنة الميلادية الجديدة.

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الكنيسة الارثوذكسية راس السنة الميلادية كنيسة العذراء مريم مار يوحنا الحبيب القمص ديمتريوس راعي الكنيسة القمص برثليماؤس