أولويات "الزراعة" خلال 2024.. الدلتا الجديدة ومشروع تنمية سيناء الأبرز

تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الانتهاء من عدة مشروعات زراعية كبرى خلال 2024 على رأسها مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة، التي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذلك مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكي الخير"، ومشروع تنمية الريف الـمصري لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان، حيث تستهدف جهود التنمية الزراعيّة والتي تتضمن التوسّع في مساحات الأراضي الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان .

كما ستعمل وزارة الزراعة على استخدام وحدتي الأرض والمياه بتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، لتوفير المياه في ظل مدرة المياه التي يشهدها العالم حاليا ، و تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح من 5% و10%،

وتستهدف خطة عام 2023 /2024 الوصول بإجمالي الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان، والتوسّع في الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 ألف فدان.

وتسعى وزارة الزراعة خلال العام 2024 إلى تسهيل وتسريع عملية تقنين الأراضي حيث بذل مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود كبيرة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية للمنتفعين ومنها الاعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024 مع تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلاً من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل الى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وكذلك منح جميع التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي.

كما وافق المجلس على جدولة المديونيات وتقسيطها تسهيلاُ لتحصيل مستحقات الدولة.



وتعاقدت هيئة التعمير مع مجمع الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي وقد نتج عن تلك القرارات والتسهيلات خلال الفترة الماضية وخاصة بزمام محافظة بورسعيد حيث تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 ألف فدان وتحرير عقود للجادين وتحرير عقود ابتدائية مؤمنة لـ13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 ألف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.