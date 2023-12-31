ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خلال حملة على الفنادق.. ضبط فتاة مبلغ بغيابها عن والدها فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا حملة مكبرة على الفنادق بنطاق مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، للتأكد من التراخيص وفحص النزلاء وبالفحص تبين تواجد فتاة فى العقد الثاني من عمرها داخل أحد الفنادق محرر بأنها بلاغ من والدها بتجيبها من شهر يوليو الماضي وبسؤالها نفت عملها بتحرير محضر بغيابها وتركها المنزل لوجود خلافات عائلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبداهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة العقيد سيد عبدالغفار، رئيس منطق شرق الدلتا بالإدارة العامة  لحماية الآداب العامة يتضمن أنه حال المرور على  أحد الفنادق بشارع المشاية السفلية لمراجعة التراخيص والنزلاء تبين تواجد.ليالي.ح.م"ن 25 عاما، حاصلة علىبكالوريوس إعلام ومقيمة مدينة نصر محافظة القاهرة .

وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بغيابها فى واقعة المحضر رقم 9898 لسنة 2023 إداري قسم أول مدينة نصر بتاريخ 15 /7/2023 بمعرفة والدها.

بسؤالها قررت بعدم علمها بقيام والدها بتحرير محضر غياب بشأنها أنها تركت المنزل لوجود خلافات عائلية بسبب زواجها من أحد الأشخاص مقيم قرية كفر نعمان مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وقدمت عقد الزواج.

واضافت انها متواجدة داخل الفندق لحضورها لتوقيع الكشف الطبي عليها بإحدى المستشفيات الجامعية بمدينة المنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

txt

مصرع شاب خلال قيادته توكتوك رفقة زوجته فى الدقهلية

الإدارة العامة لحماية الأداب الإدارة العامة لحماية الآداب العامة الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية المستشفيات الجامعية خلافات عائلية ضبط فتاة في الدقهلية لتوقيع الكشف الطبي مدير أمن الدقهلية مركز ميت غمر