خلال حملة على الفنادق.. ضبط فتاة مبلغ بغيابها عن والدها فى الدقهلية

شن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا حملة مكبرة على الفنادق بنطاق مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، للتأكد من التراخيص وفحص النزلاء وبالفحص تبين تواجد فتاة فى العقد الثاني من عمرها داخل أحد الفنادق محرر بأنها بلاغ من والدها بتجيبها من شهر يوليو الماضي وبسؤالها نفت عملها بتحرير محضر بغيابها وتركها المنزل لوجود خلافات عائلية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبداهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة العقيد سيد عبدالغفار، رئيس منطق شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة يتضمن أنه حال المرور على أحد الفنادق بشارع المشاية السفلية لمراجعة التراخيص والنزلاء تبين تواجد.ليالي.ح.م"ن 25 عاما، حاصلة علىبكالوريوس إعلام ومقيمة مدينة نصر محافظة القاهرة .

وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بغيابها فى واقعة المحضر رقم 9898 لسنة 2023 إداري قسم أول مدينة نصر بتاريخ 15 /7/2023 بمعرفة والدها.

بسؤالها قررت بعدم علمها بقيام والدها بتحرير محضر غياب بشأنها أنها تركت المنزل لوجود خلافات عائلية بسبب زواجها من أحد الأشخاص مقيم قرية كفر نعمان مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وقدمت عقد الزواج.

واضافت انها متواجدة داخل الفندق لحضورها لتوقيع الكشف الطبي عليها بإحدى المستشفيات الجامعية بمدينة المنصورة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.