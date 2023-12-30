مصرع شاب خلال قيادته توكتوك رفقة زوجته فى الدقهلية

لقى شخص مصرعه أثر حادث اصطدام توكتوك يستقله المتوفي رفقة زوجتة وموتوسيكل بالمواجهة على الطريق الدائري الواصل بين منطقة الجامعة وسندوب امام منطقة العبور بنطاق قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى ونقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الطوارئ الجامعي تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، ييد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مامور قسم شرطة أول المنصورة، بورود إشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بوصول "شريف.ع.ي"، 4 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم مركز بيلا محافظة كفر الشيخ "جثة هامدة "ادعاء حادث طريف".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال زوجتة "علا.ع.م، 32 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت أنه حال استقلالهما توك توك رقم (ل ق س 8524) قيادة المتوفى وسيرهما على الطريق الدائرى (مفارق ميت خميس – سندوب) أمام منطقة العبور - دائرة القسم اصطدم بهما بالمواجهة دراجة نارية "موتوسيكل"، بدون لوحات معدنية قيادة "محمد.ر.ع"، 43عاما،خراط معادن ومقيم شارع الأسواق مما ادى الى حدوث إصابته التي أودت بحياته واتهمت قائد الموتوسيكل بالسب فى الحادث.

بسؤال قائد الموتوسيكل اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه وعدم حمله رخصة قيادة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.