الثلاثاء.. لقاء ثقافى مع عالم الأثار الإيطالى ألفريدو لوفينو بمعهد الموسيقى

ضمن فعاليات وزارة الثقافة الخاصة بفكرة حوار الحضارات تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لقاء ثقافى بمشاركة العالم الايطالى ألفريدو لوفينو ، الدكتور بسام الشماع المؤرخ والمحاضر الدولى والمرشد السياحى ويديره الدكتور فوزى عيسى أستاذ مساعد متفرغ بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، جامعة عين شمس ويقوم بالترجمة إسلام فوزى وذلك فى السابعة مساء الثلاثاء 2 يناير بمسرح معهد الموسيقى العربية

وخلال اللقاء يستعرض الفريدو لوفينى مشوار عمله بمصر فى مجال الاثار ويلقى الضوء على عدد من مؤلفاته متناولا مجموعة من مقتنيات المتحف المصري فى تورينو بإيطاليا .