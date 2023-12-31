همجية وعنصرية.. حرب غزة تسقط الأقنعة الزائفة للغرب (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حرب غزة تسقط كل الأقنعة الزائفة في عالم عنوانه ازدواجية المعايير"، وأوضح التقرير أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ففي السابع من أكتوبر الماضي جاء ليكون كاشفا عن همجية وعنصرية الاحتلال الذي اغتصب أرضا وسرق كل الحقوق من أصحابها.

وتابع التقرير: أسقطت غزة كل الأقنعة الزائفة التي ارتداها الغرب على ضفتي الأطلسي حين ادعى أنه نصير لحقوق الإنسان مدافع عن المرأة وداعم لحرية الرأي ومحافظ على حقوق الطفل، إن دعاوى الغرب ثبت زيفها أمام مشاهد اغتيال براءة الأطفال وقتل الصحفيين وانتهاك حرمات المقدسات وقتل كل مقومات الحياة وهي المشاهد التي استساغها القادة الغرب وأوجدوا لإسرائيل المبرر في الدفاع عن نفسها".

وأشار التقرير إلى أنه حين قال الأمين العام للأمم المتحدة كلمة حق في قضية غزة كِيلت له الاتهامات وتخوف كثيرون من فقدانه منصبه، بل وصلت المخاوف من أنه قد يفقد حياته.

