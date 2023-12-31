توتنهام يسعى لوقف انتفاضة بورنموث ومصالحة جماهيره

يستضيف ملعب "توتنهام" فى تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، مواجهة فريق توتنهام هوتسبير، الذى يستضيف نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



ويسعى فريق توتنهام لمصالحة جماهيرة بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها فى الجولة الماضية أمام برايتون، بأربعة أهداف لهدفين، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، التى قطعتها تلك المباراة.



وتلقى توتنهام خسارة قاسية أمام برايتون في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس، بعدما تكبد هزيمته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي.



بينما يعيش بورنموث حالة مغايره تمام ، حيث يحلم بمواصلة انتفاضته في البطولة وتحقيق فوزه الخامس على التوالي، غير أن مهمته ستكون صعبة.

ويحتل فريق بورنموث المركز 12 برصيد 25 نقطة.