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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سمكري سيارات بتهمة سرقة معمل تحاليل في بولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سمكري سيارات المتهم بسرقة معمل تحاليل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بسرقة معمل تحاليل كائن بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتبين صحة البلاغ، وبجمع التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سمكري سيارات "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته الأدوات المستخدمة فى واقعة السرقة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سىء النية" مالك محل أجهزة كهربائية مُستعملة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام تم ضبطه.
وجري اتخاذ كافة الإجراءات اقلانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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