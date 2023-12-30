"التعاون الإسلامي" ترحب بتقديم جنوب إفريقيا دعوى أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

حبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان المنظمة تأكيدها أن كل ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريًا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.

طالبت المنظمة المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.