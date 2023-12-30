ads
الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الإسلامي" ترحب بتقديم جنوب إفريقيا دعوى أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية لارتكاب إسرائيل، قوة الاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان المنظمة تأكيدها أن كل ما تقترفه إسرائيل، قوة الاحتلال، من استهداف عشوائي للسكان المدنيين، وقتل وجرح عشرات الآلاف الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتهجيرهم قسريًا، ومنعهم من الحصول على الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وتدمير المباني والمؤسسات الصحية والتعليمية والدينية، تشكل في مجملها جريمة إبادة جماعية.

طالبت المنظمة المحكمة بسرعة الاستجابة واتخاذ التدابير العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

منظمة التعاون الإسلامي محكمة العدل الدولية إسرائيل الاحتلال الشعب الفلسطيني