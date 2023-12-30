فلاح يهشم رأس عامل بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية

هشم عامل رأس شاب باستخدام سكين وعصا مما تسبب فى إصابتة بكسر فى عام الجمجمة ونزيف فى المخ وجرح قطعي في الظهر وذلك بعد مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة بقرية برمبال الجديدة مركز منية النصر محافظة الدقهلية بسبب خلافات بين شقيق المصاب والمتهم بسبب الجيرة و بتقنين الإجراءات جرى ضبطه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد كريم ححمدي، مامور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المرزي، بوصول "سمير.خ.ع، 21 عاما، عامل ومقيم قرية برمبال الجديدة مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجرح قطعى بالظهر"إدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال عم المصاب "المتولي.ع.م"، ومقيم ذات القرية اتهم "أحمد .م.ع.ا"، والمقيم بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" وعصا وإحداث اصابة نجل شقيقة على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لوجود خلافات بين شقيق المصاب والمتهم بسبب الجيرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم والأداة المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتة أقر واعترف لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.