ضبط عامل استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيا في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل، وذلك بعد بلاغ ربة منزل اتهمته باستدراج نجلها الطفل إلى محل عمله والتعدي عليه جنسيا.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من "زيناهم.أ.م"، 40 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية الأمل 25 دائرة المركز وبرفقتها نجلها "ا"، 10 سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، بقيام "حسام.ا.ع"، 18 عاما، عامل ومقيم بندر الستاموني بقيامه باستدراج نجلها إلى محل عمله بالقرية والتعدي عليه جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه للواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.