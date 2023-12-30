سرقة توك توك وراء جثة بائع خضراوات فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة بائع خضروات "مسجل شقي خطر"، مصاب بعيارين ناريين في البطن والساق وملقي بجانب الطريق الواصل بين قريتي "أم الرزق- أبو جلال"، بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية وذلك بعدما تبين قيامه بمعاونة آخرين بسرقة توك توك وحال سيرهما اطلق احد افراد العصابة عيار ناري من بندقية آلية بحوزته مما تسبب فى وفاة بائع الخضروات وألقوا بجثته بجانب الطريق.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مامور مركز شرطة شربين، من بعض الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة كوبري سبريل ما بين قريتي (أم الرزق – ابوجلال) دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين، وبالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "حامد.ا.ا.ش"،29 عاما، بائع خضروات ومقيم قرية كفر الترعة القديم ومسجل شقي خطر فئة أ، سرقات عامة والسابق اتهامه فى 12 قضية سرقات عامة وسرقة بالإكراه ومخدرات وسلاح ناري، والمطلوب التنفيذ عليه بالسجن 5 سنوات فى قضية مخدرات وسلاح ناري.

وتبين، أن المتوفى يرتدي ملابسه كاملة وبه اصابات بعيارين ناريين أحدهما بالبطن من الناحية اليسرى والآخر بسمانة الساق اليسرى وعثر بين طيات ملابسه على هاتفه المحمول وحافظة نقود بها 500 جنيه وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

وكلف اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية يضم العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس فرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، لتحديد مرتكب الواقعة وضبطه تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام.

وتوصلت جهود فريق البحث الى ان المجني عليه كان برفقته عنصران وشرعوا فى سرقة توك توك وكان بحوزتهم بندقية خرطوش يحملها المجني عليه وحال ذلك،أطلق مستقل التوك توك عيار ناري احدث اصابة المجني عليه التي أودت بحياته وهرب من كان برفقة المجني عليه وهم كلا من:"أحمد.ا.م"،27 عاما، مبيض محاره، ومقيم عزبة اللوزى التابعة لقرية كفر الترعة القديم، و"خالد.م.ر"،23 عاما، عاطل ومقيم قرية كفر الترعة القديم".

بتقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبمواجهته أقر بما جاء بتحريات فريق البحث الجنائي، وتوصلت التحريات ان قائد الو توك يدعى "هيثم.ع.ع"،36 عاما، ومقيم قرية أبوجلال مركز شربين وبتقنين الإجراءات جري ضبطه كما أمكن تحديد مستقل التوك توك "مطلق العيار الناري" وتبين أنه يدعى "أيمن هـ.إ"، 37 عاما، عاطل ومقيم قريةأبوجلال مركز شربين.

بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح الناري المستخدم عبارة عن بندقية آلية، والسلاح الناري الذي كان يحمله المجني عليه بندقية خرطوش.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.