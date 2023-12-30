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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار فعاليات حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بالدقهلية

جانب من فعاليات الحملة
جانب من فعاليات الحملة
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واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية حملاتها للوصول إلي المواطنين غير القادرين للتوجه لمكتب التأهيل  بقرى مركز بلقاس بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جاء ذلك ضمن فعاليات حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بمحافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتورة  نفين القباج وزير التضامن الاجتماعى وإشراف  الدكتور  وائل عبد العزيز وكيل الوزارة ومتابعة ليلي عبدالعزيز مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن.

وتضمنت الحملات قري الترزي، بسنديلة، الزهراء، تل عميرة ومن المقرر التواجد بقرية مستعمرة الجزائر يوم الاثنين القادم الموافق الأول من يناير ٢٠٢٤ و ذلك بالشراكة مع الهلال الأحمر المصرى .

فيما تم خلال الأسبوع الماضى تقديم الخدمات لعدد  ٢٤١ حالة من الأشخاص ذوي الاعاقة واعفاؤهم ايضا  من تحصيل الرسوم الخاصة بالتقيم الوظيفي.

من جانبه أكد وكيل الوزارة أنه ستتوالى الحملات تباعا في مختلف مراكز وقرى محافظة الدقهلية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وصناع الحياة  ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

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