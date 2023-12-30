الطوارئ الروسية: 10 قتلى و45 جريحًا جراء القصف الأوكراني على "بيلجورود"

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، مقتل 10 مدنيين بما فيهم طفل وإصابة 45 آخرين جراء القصف الأوكراني على مدينة بيلجورود الروسية، ليل أمس.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية: أن "9 بالغين وطفلا لقوا حتفهم في بيلجورود نتيجة القصف الذي شنه الجيش الأوكراني، كما أصيب 45 شخصا، بينهم 4 أطفال".

وأضافت أن نحو 40 منشأة مدنية تضررت في وسط مدينة بيلجورود بعد هجوم قصف واسع النطاق شنته القوات الأوكرانية، لافتا إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية المدنية، ومن بين المنشآت المتضررة مركز تسوق وجامعة ومنازل سكنية.

وأكدت أنه جرى إخماد كل الحرائق التي اندلعت جراء الهجوم، حيث انتقلت خدمات الإطفاء والإنقاذ على الفور بعد الإبلاغ عن 10 حرائق في أماكن منفصلة.

من جانبه، أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم أن 61 مبنيًا تضررت في مختلف أنحاء المدينة نتيجة للهجوم الأوكراني.

وأضاف جلادكوف - بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية - أنه "وفقًا لمعلومات تم التحقق منها حول تبعات قصف مدينة بيلجورود أمس، الجمعة، فقد تم الكشف عن الأضرار في 55 منزلًا لأسرة واحدة، وشقة واحدة، ومبنيين مساعدين، وثلاثة مرافق اجتماعية، بما في ذلك صالة داخلية لكرة القدم، وملعب ترفيهي، وروضة أطفال، بجانب 27 سيارة".

يذكر أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 13 صاروخا في بيلجورود في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، في هجوم اتهمت فيه السلطات الروسية الجيش الأوكراني.