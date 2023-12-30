صور.. مؤتمر فيتوريا للإعلان عن قائمة منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي.

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة.

وفي الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، في نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

مؤتمر فيتوريا للإعلان عن قائمة المنتخب للأمم الأفريقية

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.25.54 PM

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.25.53 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.25.53 PM

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.25.52 PM

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.25.51 PM

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.36 PM (2)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.36 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.36 PM

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.35 PM (3)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.35 PM (2)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.35 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.35 PM

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.34 PM (2)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.34 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.34 PM

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.33 PM (2)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.33 PM (1)

WhatsApp Image 2023-12-30 at 5.13.32 PM