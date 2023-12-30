عمرو دياب يتألق في حفل الرياض ويغني "ياقمر" بعد طرح ألبومه الجديد "مكانك"

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا كبيرا على مسرح أبو بكر سالم بالرياض وذلك بالتزامن مع اطلاق البومه الجديد "مكانك".

وتفاعل جمهور الرياض مع عمرو دياب وخاصة عندما غنى أغنية "ياقمر"، كما قدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته مثل يا أنا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، الحظ، يتعلموا، وياه، يا قمر، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، ليلي نهاري ، العالم الله، وهتدلع.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح يوم الخميس الماضي ألبومه الجديد مكانك والذي يضم ١٢ أغنية وهي:

“بيوحشنا” من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس

“سلامك وصلي” كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

“معرفش” حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم

“ظبط مودها” كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي

“واخدين راحتهم” كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم

“مكانك” كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم

“ياقمر” كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم

“لوحدنا” كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي

“الكلام ليك” انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي

“ما تتعوضش” بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي

“مابتغيبش” كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم

“المعنويات مرتفعة” كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

عمرو دياب يتصدر التريند ومحركات البحث

وفور طرح اغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا خاصة موقع اكس ، وموقع فيس بوك كما تصدر عمرو دياب والبوم مكانك محرك البحث جوجل ، كما تصدرت كلمات أغنية ياقمر من الالبوم تريند السوشيال ميديا كأكثر أغنية بحث الجمهور عن كلماتها خلال الفترة الماضية.