دخول 60 شاحنة مساعدات و4 سيارات وقود إلى غزة

أفاد مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، بدخول 60 شاحنة مساعدات قطاع غزة عبر معبر رفح، علاوة على دخول 4 شاحنات وقود، كما أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "وصول 20 مصابا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية، وكذلك وصول نحو 200 من حاملي الجنسيات المزدوجة".

على جانب آخر، أعلنت الأوقاف الإسلامية، أن 12 ألف مقدسي أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وكانت أعلنت الأوقاف الفلسطينية عن أن 5 آلاف مصلٍ فقط يؤدون صلاة الجمعة الماضية، في المسجد الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه بعد 84 يومًا على حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، اليوم، أن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني، سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثًا عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه وأجياله المتعاقبة.