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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 187 فلسطنيا في القصف الإسرائيلي على غزة خلال 24 الماضية

غزة
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 187 شهيدا و312 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 21 الفا و507 شهداء إضافة إلى 55 ألفا و915 مصابا.

واستشهد، عشرات المواطنين الفلسطينيين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر طبية لـ"وفا"، إن 20 مواطنًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين مازالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

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