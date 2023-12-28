بالرقم القومى.. تضامن الدقهلية تعلن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية فى بيان له، اليوم الخميس، عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بالرقم القومي في محافظة الدقهلية.

وأضاف أنه فاز بالقرعة أساسى 354 متقدم، فيما فاز بالقرعه فى الاحتياطى 148 متقدم على مستوى إدارات الدقهلية.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال رابط البوابة المصرية الموحدة للحج عن طريق الرقم القومي الخاص بالمتقدم وتسجيل البيانات المطلوبة.

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

وكان قد تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية في الفترة من 14 حتى 30 نوفمبر الماضي وذلك لأعضاء الجمعيات الأهلية وفقا للشروط المطروحة من المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي.

وقد صرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال المؤتمر الصحفي اليوم بأنه تقدم 23400 مواطن ومواطنة بطلب حج للجمعيات الأهلية، يلقي مسئولية أكبر على مجلس أمناء المؤسسة في اختيار أفضل البرامج لهذا العام وبأسعار مناسبة، وخدمات ذات تميز سواء في الفنادق أو الإشراف أو وسائل النقل والشعائر مشددة على أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ 168 ألف ةجنيه شامل الوجبات.

أما المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددة على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، وذلك في إطار التنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج، حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.