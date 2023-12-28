نقابة «أسنان القاهرة» تعقد مؤتمرها العلمى بحضور نخبة من العلماء (صور)

عقدت نقابة أطباء الأسنان بالقاهرة، مؤتمرها العلمى الثانى، بحضورالدكتور إيهاب هيكل نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور مجدي صلاح نقيب أطباء أسنان الجيزة.

وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة القاهرة ونخبة من أساتذة طب الأسنان فى الجامعات المصرية، وما يقرب من 200 طبيب وممثلين عن وزارة الصحة والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكزالطبية المتخصصة، والعلاج الحر وأطباء الأسنان من بعض المحافظات.

وأوضح نقيب أطباء أسنان القاهرة، أن المؤتمر يهدف إلى عرض كل ماهو جديد وحديث فى طب الأسنان، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب المهنى التابعة لوزارة الصحة المصرية، مؤكدا أن المؤتمر تناول العديد من المواضيع المهمة، التى تهم مجتمع طب الأسنان فى مجالات التركيبات الثابتة وكيفية عمل إعادة تأهيل الفك الفاقد لعدد كبير من الأسنان إلى فك متكامل من التركيبات التجميلية.

وأشار وليد حسن، إلى أنه تم عقد العديد من المحاضرات المهمة فى مجال جراحة الوجه والفكين وزراعة الاسنان ومشاكل مفصل الفك والألم الناتج عنها وأسبابه والغدد اللعابية ومشاكلها وجراحتها.

كما تناولت المحاضرات فى اليوم الثانى، عرض بعض التفاصيل الخاصة بمجال علاج الجذور ومحاضرات عن التقنيات الحديثة فى استخدام الاشعة المقطعية فى التشخيص الحديث وبعض المحاضرات عن أهم المواد الحديثة المستخدمة فى علاج الجذور وفوائدها فى الوصول لأعلى درجات نجاح العلاج.

انتهى المؤتمر بعرض تفصيلي بمجال علاج اللثة وأمراض الفم وأحدث ما وصلت إليه الأبحاث فى استخدام الأسنان المخلوعة من نفس المريض فى الطعم العظمى وتعويض العظم المفقود.

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