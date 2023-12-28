العسومي: القضية الفلسطينية مسئولية قومية في عقل ووجدان كل إنسان عربي

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إنه على مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر متواصلة يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري.

وأضاف رئيس البرلمان خلال جلسة البرلمان العربي لمناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، أن هناك جرائم حرب مكتملة الأركان في أبشع صورها ترتكب ضد آلاف الأبرياء المدنييِّن معظمهم من الأطفال والنساء، الذين تُرتكب ضدهم محرقة حقيقية بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح العسومي، أن البرلمان العربي يخصص هذه الجلسة لنصرة فلسطين وغزة يأتي انطلاقاً من تحمله لمسئوليته القومية تجاه قضيتنا الأولى، القضية الفلسطينية التي تتجذر فى عقل ووجدان كل إنسان عربي.