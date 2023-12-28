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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

2560 طالبًا يؤدون الاختبارات إلكترونيا بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

2560 طالب وطالبة
2560 طالب وطالبة يؤدون الاختبارات إلكترونيا بجامعة الإسماعيل
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أفاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أدوا هذا الأسبوع الاختبارات إلكترونيا بكليات الصيدلة، والطب، وطب الأسنان، والعلوم الصحية، ب 7 مقررات دراسية وإجمالي عدد طلاب 2560.

هذا وقام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بجولة تفقدية داخل لجان الاختبارات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الاختبارات الإلكترونية تم إجراؤها في الجامعة، باستخدام  منظمومة  Gourmet   تحت إشراف الجامعة. 

فيما أوضحت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية أنه تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات على استخدام المنظومة.

الاختبارات الالكترونية الاسماعيلية الجديدة العلوم الحيوية جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جامعة قناة السويس