وزارة العمل: تعاون لتدريب ذوى الهمم على مهن يحتاجها سوق العمل بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية لقاء مع مدير مدرسة الأمل للصم والبكم، وذلك لمناقشة مقترح برتوكول التعاون مع مدارس التربيه الخاصة التابعة فى مجال التدريب المهنى المجانى للشباب ذوى الهمم من الجنسين، والتى توفره المديرية من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة فى أرجاء المحافظة، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل، وذلك فى إطار جهود المديرية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ودعم الشباب من خلال توفير فرص تدريب مهنى مناسبة، تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وكذلك دمج ذوى الهمم داخل المجتمع.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريره للوزارة، أن ذلك يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل للمديريات بالمحافظات، بتوفير مزيد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب وذوى الهمم لدخول سوق العمل، والعمل على التنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال مناهج تدريبية وفق أحدث الوسائل التدريبية والتعاون مع الجهات المتخصصة لتحقيق ذلك الهدف.

وأضاف وكيل المديرية انه حضر اللقاء مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وايفيت عبد المسيح مدير مراكز التدريب، وهويدا السيد اخصائي اجتماعي بالمدرسة؛ إذ جرى خلال اللقاء مناقشة ملف تدريب الشباب من الجنسين من ذوي الهمم مجانًا بمراكز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل بالمحافظة وايضا بالوحدة المتنقلة وتأهيلهم لسوق العمل ، وإمكانية توفير فرص عمل حقيقية لهم في الشركات والمصانع ومتابعتهم بعد التعيين.

وأكد أنه سوف يتم التعاون مع مدارس الصم والبكم للبدء في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز التدريب بوجود متخصص من الصم والبكم، كما جرى تفقد الورش العملية والخاصة بالتدريب على النجارة بالمدرسة.

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