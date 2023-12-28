نائب محافظ البحيرة تسلم ماكينات خياطة لأوائل دفعة المتدربين على مهنة التطريز والخياطة

سلمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، 3 ماكينات خياطة لأوائل دفعة المتدربين على مهنة التطريز والخياطة بالعربات المتنقلة بقرية البريجات بكفر الدوار وذلك مكافأة لتميزهم وتفوقهم فى الدورة التدريبية ولمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة تسهم في تحويل الشباب من راغبي العمل الى أصحاب أعمال، فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل ، وضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن مهنة الخياطة، والتطريز تلقى إقبالاً كبيراً من السيدات بالقرية، حيث مكنهم التدريب من تعلم حرفة تساعدهم في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم توفر حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن مبادرة "مهنتك مستقبلك" تعد تجسيداً عملياً لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الإهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية، لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.