تكريم رياض الأطفال والمعلمين المتميزين في إحدى مدارس اللغات بالعريش

حضر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم طابور الصباح والإذاعة المدرسية بمدرسة رمسيس الحديثة للغات وكرم أطفال رياض الأطفال والمعلمين المتميزين بحضور رمضان محمود عوض مدير المدرسة وكريم رزق الشافعي رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم قطامش رئيس قسم بالتعليم الخاص تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتوالت الفقرات بالمدرسة ومن ضمنها فقرة رياضية للصفوف الأولى وهي فقرة الكاراتيه ثم فقرة الجمبازثم بدء تكريم أطفال رياض الأطفال بالمدرسة وكان عددهم ١٥ طفلا، ثم فقرة تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين في أداء عملهم.

ثم ألقى وكيل وزارة التربية والتعليم بكلمة أشاد فيها بمجهودات المدرسة والعاملين بها حتى تظهر بالصورة اللائقة والمتميزة ثم قام بجولة تفقدية في المدرسة بقاعات الحاسب الآلي ومسرح المدرسة والمكتبة، كما تمنى لهم دوام التوفيق والنجاح المستمر وقد رافقه إيهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.