الجمهوريون يستأنفون ضد استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية بكولورادو

قال محامٍ للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو، اليوم الخميس، إن الحزب طلب من المحكمة العليا الأمريكية التدخل، بعد أن صدر حكم بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية للحزب بالولاية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

واستبعدت المحكمة العليا في كولورادو 19 ديسمبر الجاري، ترامب بسبب دوره في هجوم شنّه أنصاره في السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقضت المحكمة بعدم أهلية ترامب، بناءً على بند دستوري أمريكي، يحظر على أي شخص "شارك في تمرد أو ثورة" تولي منصب عام.

ومن المتوقع أن يقدم ترامب، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، استئنافًا خاصا به.

وكانت المحكمة العليا بالولاية علقت قرارها حتى الرابع من يناير، وقالت إن اسم ترامب سيظل على بطاقة الاقتراع حال استأنف ضد القرار.