أمطار شديدة بالقليوبية والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت المدن والقرى اليوم الخميس سقوط أمطار مابين متوسطة وشديدة ضربت انحاء محافظة القليوبية دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن.

وتزامنا مع الأمطار متفاوتة الشدة شهدت محافظة القليوبية انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وحالة الطقس السيئ

ومع سقوط الأمطار التي ضربت القليوبية جري التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ونشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها،

فيما دفعت الشركة بعددا من المعدات لرغع اثار الامطار وتجمعات المياة خاصة في الانفاق وعلي الطرق الرئيسية.

سقوط أمطار

received_339242129046116

received_398101945910799