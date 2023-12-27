أم النور تمثال عملاق جديد بأيادي جورج ميخائيل

قال جورج ميخائيل يوسف، البالغ من العمر عشرون عاما والطالب بالفرقة الثالثه كلية تربية فنية الزمالك الذي قام بنحت تمثال للعدرا مريم والبالغ طوله ٢ متر، الفكره جاءت لى بسبب حبي الشديد للنحت، كنت حابب أعمل حاجة في النحت بجانب رسمي.

ويتاعب جورج: يعد تمثال العدرا مريم أول عمل نحتى لي، فى البداية كنت بقول ان التمثال ممكن ميبقاش احسن حاجه واخليني في الرسم فقط لكن كان هناك دافعا قويا ودعم من أمي وهو اللي جعلنى أواصل العمل ف التمثال وبفضل والدتي وتشجيعها المستمر قررت البدء في النحت.

وأضاف قاىلا للبوابه نيوز، والدتى اللي شجعتني علي اني ابدا بفكره جديده برغم اني كنت لسه اول مرة ابدأ ف تمثال بالشكل والارتفاع الضخم مثل هذا التمثال، وكنت داىما اري اني عملي لم يلقي اعجاب واستحسان الناس.. لكن دعمها لي، جعلنى أوصل.

وعن موهبته قال انا متابع جيد لنحاتين اجانب وبنبهر بأعمالهم واتقانهم للنحت والتفاصيل الذي يقدومنها من فنهم في التماثيل وكان ذلك امر هام في تعلمي.

واختتم قائلا النحت هو فن تجسيدي يرتكز على إنشاء مجسمات ثلاثية الأبعاد لإنسان، حيوان، أو أشكال تجريدية.. ويمكن استخدام الجص او الشمع أو نقش الصخور أو الأخشاب.. وفن النحت هو أحد جوانب الإبداع الفني كما ينتج مجسمات ثلاثية الأبعاد.