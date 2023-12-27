مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الحادية والسبعين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء ، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والحاج أحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتجديد الثقة فيه وتوليه فترة رئاسية جديدة عن جدارة واستحقاق، مشيدًا بوعي الشعب المصري العظيم واصطفافه خلف قيادته السياسية صفًا واحدًا، بما يساهم في استكمال بناء الجمهورية الجديدة، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

وناقش رئيس الجامعة مع أعضاء المجلس الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024م، بمختلف كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن كافة الكليات انتهت من تشكيل الكنترولات وجداول الامتحانات طبقًا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات.

وشدد رئيس جامعة مطروح على ضرورة تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكادر الإدارى داخل مقرات لجان الامتحانات، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها.



واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus، مشيرًا لزيادة عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة بقاعدة Scopus إلى 330 بحثًا علميًا، و257 بحثًا علميًا بقاعدة Web of Sciene، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.



وخلال انعقاد المجلس كرم الدكتور مصطفى النجار القائمين على تنظيم اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكلية السياحة والفنادق؛ تقديرًا لما بذلوه من جهد متميز خلال الإعداد والتنظيم للمجلس وخروجه بتلك الصورة المشرفة والتي أشاد بها الحضور، مشيرًا لاستضافة المجلس الأعلى للجامعات في رحاب جامعة مطروح في 29/7/2023.

ووافق المجلس على منح طالبين بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة دكتوراه الفلسفة في التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة الماجستير في العلوم الزراعية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالب بكلية التربية الرياضية درجة الماجستير في التربية الرياضية بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق المجلس على تعيين مدرس مساعد بكلية التربية.

مجلس جامعة مطروح يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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