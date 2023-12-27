السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 589 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل.

ووفقا للمادة الأولى من القرار، فقد تم تعديل مسمى "كلية هندسة البترول والتعدين ليصبح المسمى الجديد "كلية هندسة الطاقة والبيئة

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 590 لسنة 2023 بتخصيص 11111,51 فدان تقريبا مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بنبان محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرارا رقم 591لسنة 2023 بتخصيص قطعة ارض بمساحة 4’54 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العلمين بمطروح لصالح وزارة الصحة والسكان لتوسيع مستشفي العلمين النموذجي

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية.

