ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 589 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل.
ووفقا للمادة الأولى من القرار، فقد تم تعديل مسمى "كلية هندسة البترول والتعدين ليصبح المسمى الجديد "كلية هندسة الطاقة والبيئة

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 590 لسنة 2023 بتخصيص 11111,51 فدان تقريبا مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية بنبان محافظة أسوان لاستخدامها في إقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأصدر الرئيس السيسي أيضا قرارا رقم 591لسنة 2023 بتخصيص قطعة ارض بمساحة 4’54 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العلمين بمطروح لصالح وزارة الصحة والسكان لتوسيع مستشفي العلمين النموذجي

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي