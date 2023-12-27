إطلاق اسم اللواء سمير فرج على شارع طرح البحر في بورسعيد

صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، على إطلاق اسم الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج، ابن محافظة بورسعيد على شارع طرح البحر 2، وذلك لما قدمه في الحياة العسكرية والسياسية في مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة.

كما صدق على تخصيص قطعة أرض لإنشاء سوق حضاري متميز بمنطقة القنال الداخلي بنطاق حي الضواحي، وذلك استمرارا لجهود المحافظة في ملف القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أخرى حضارية لخدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

ووافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مسجد بمشروع الـ 9000 الكراسة الزرقاء بحي الفيروز، بينما وجه محافظ بورسعيد بدراسة إطلاق اسم البطل طاهر مسعد على أحد الشوارع ببورسعيد، وإطلاق اسم النائب السابق ابن بورسعيد عبد الوهاب قوطة على أحد الشوارع، تقديرا لما قدمه من أعمال خلال عمله النيابي.