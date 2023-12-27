الجامعة المصرية اليابانية تنظم ورشة عمل حول "نماذج التعليم على الطريقة اليابانية في مصر"

أعلن الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن تنظيم الجامعة ورشة عمل اليوم الاربعاء بعنوان "تطبيقات نماذج التعليم على الطريقة اليابانية في مصر"، وذلك بمقر الجامعة بالقرية الذكية .



وأوضح “عدلي” أن ورشة العمل يشارك فيها ممثلون عن كل من لجنة القطاع بوزارة التعليم العالى ،كلية التربية، ممثلي عن المدارس المصرية اليابانية والجمعية الدولية اليابانية للتوكاتسو وتستهدف تبادل الخبرات في تطبيق نماذج التعليم اليابانية في التعليم العالي والتعليم الأساسي في مصر وتمهيد الطريق لتعزيز الاستدامة في تنمية الموارد البشرية لنماذج التعليم اليابانية في مصر بالتعاون مع الجامعات والمجتمع الأكاديمي في كل من مصر واليابان .

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