كولر يضع الليلة خطة عبور مودرن فيوتشر بنهائي السوبر المصري

يختتم فريق الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر اليوم الأربعاء، قبل المباراة التي تجمعهما غدا الخميس عل ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، حيث تأهل الفريق الأحمر للمباراة النهائية في كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات فيوتشر سواء في الدوري أو مباراته الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر، من أجل وضع خطة اللعب المناسبة لإيقاف خطورة فيوتشر والحد من خطورة أوراقه الرابحة، والتتويج بلقب السوبر والحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.