"حبسها أشقاؤها".. دفن جثة طبيبة ألقت بنفسها من شرفة شقتها بالهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طبيبة عثر عليها متوفية إثر إلقاء نفسها من الطابق الربع بعقار بمنطقة الهرم، عقب مناظرة الجثة، وورود تقرير من الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثمانها بسبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، والتحقيق مع أهلية المجنى عليها وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة عن ملابسات الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاتها من عدمه.

حبسها أشقاؤها فانتحرت

كشفت التحقيقات أن الطبيبة المتوفية والتي تبلغ من العمر 35 سنة، ألقت بنفسها من شرفة غرفتها بالطابق الرابع، بعد إقدام أشقائها على حبسها داخل غرفتها، لدخولها فى علاقة عاطفية مع شاب على غير رغبة أشقائها، مما دفعها للقفز من شرفة غرفتها إلى الأرض جثة هامدة. بعدما استغاثت بالجيران عدة مرات لتخليصها من الحبس لكن دون جدوى.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بسقوط فتاة من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فتاة، طبيبة، تبلغ من من العمر ٣٥عاما، مصابة بكسور في أماكن متفرقة من جسدها ونزيف داخلي.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة ألقت نفسها من الطابق الرابع بعدما حبسها أشقاؤها داخل غرفتها لارتباطها عاطفيا بشاب دون علمهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

