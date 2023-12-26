المطران كلاوديو لوراتي يلتقي بالآباء الرهبان والراهبات في احتفالية ميلادية سينودسية بالقاهرة

التقى المطران كلاوديو لوراتي، النائب الرسولي للاتين بمصر بالآباء الرهبان والاخوات الرهبات، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر النيابة الرسولية بمصر الجديدة، جاء ذلك في إطار الإحتفال بأعياد الميلاد وتفعيلًا للمسيرة السينودسية.

وشارك باللقاء المنسينيور أنطوان توفيق نائب مطران اللاتين بمصر والأب بترك الكرملي النائب الاسقفي للحياة المكرسة، وأعضاء اتحادي الرهبانيات الرجالية والنسائية.

بعد الصلاة الافتتاحية، بدأت الكلمات بكلمة من سعاد يوسف، الرئيسة الإقليمية للراهبات الفرنسيسكانيات الاليزابتين ورئيسة اتحاد الرهبانيات النسائية بمصر. ثم ألقى الأب إيليا الفرنسيسكاني كلمة عن اليوبيل الثامن لمغارة جريتشو، نيابة عن الأب مراد مجلع، رئيس الرهبان الفرنسيسكان بمصر ورئيس اتحاد الرهبانيات الرجالية.

بعد ذلك، ألقى الأب باتريك الكرملي، النائب الأسقفي للحياة المكرسة، كلمة حول رسالة قداسة البابا فرنسيس عن القديسة تريزا لطفل يسوع. ثم قدم سيدنا كلاوديو عرضا مفصلا عن المسيرة السينودسية والأنشطة الرسولية والاستعدادات الخاصة بالسنة اليوبيلية تحت عنوان "من السينودس نحو اليوبيل".

ثم أعقب ذلك حوار مفتوح تحدث فيه المطران كريكور أوغسطين كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر.

واختتم اللقاء بالصلاة وتراتيل الميلاد والبركة الرسولية، ثم تبادل الحاضرون التهاني في جو من الفرح العائلي.