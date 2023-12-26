وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ بورسعيد يتفقدون محطة تسمين الماشية والمجزر الآلي

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، محطة تسمين الماشية و المجزر الآلي في بورسعيد، خلال زيارتهم للمحافظة للمرور على المشروعات القومية والتنموية الجارية ، رافقهم خلالها عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، شرحا حول ما شهدته محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد من أعمال تطوير تماشيا مع التطورات الجارية ببورسعيد على كافة الأصعدة، حيث أكد اللواء عادل الغضبان، أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وتم تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن العنابر تعمل بكامل طاقتها، وهناك جاهزية تامة داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد، كما أكد محافظ بورسعيد على توافر اللحوم بكميات وأسعار تلبي احتياجات المواطنين، فضلا عن توفير اللحوم البلدي في العديد من المنافذ بأسعار مخفضة، وتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر.

ومن جانبهما أشاد وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة بمشروع تسمين الماشية جنوب بورسعيد ، مؤكدين على تقديم الدعم الكامل للاستمرار في تطوير المشروع في ظل الطفرة التي تشهدها بورسعيد في مجال الإنتاجي الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، مشيرين إلي أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار خطة تنفذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الزراعة في جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء .

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