جامعة المنصورة الأهلية تعقد أولى جلسات مجلس الأمناء

عقد مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، أولى جلساته بعد تشكيله، بمقر جامعة المنصورة الحكومية، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، محافظ الدقهلية وأعضاء مجلس الأمناء، وبمشاركة نواب رئيس جامعة المنصورة وأمين عام جامعة المنصورة، ومدير عام شئون التعليم والطلاب.

كما حضر أيضا أعضاء مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية الدكتور محمد سويلم عيد البسيوني، أستاذ متفرغ بكلية التربية ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة ماجدة نصر أستاذ متفرغ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أشرف سويلم أستاذ متفرغ بكلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور عمرو سرحان أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة الأسبق، والدكتور محمد غنيم أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة المنصورة وعميدها الأسبق، والدكتور حمدي الميقاتي أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة المنصورة وعميدها الأسبق، والدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب.

وفي بداية الاجتماع أكد الدكتور السيد عبد الخالق على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل.

وأشار إلى تطلعات المجلس نحو تعظيم الاستفادة من هذا الصرح التعليمى الكبير والتعاون المثمر والبناء بين الجامعتين وتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير خطط الجامعة وأهدافها الاستراتيجية سعيًا نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها، وتعميق انجازاتها على المستويين الأكاديمي والبحثي.

وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة لأعضاء مجلس الأمناء لاختيارهم الدكتور السيد عبد الخالق رئيساً لمجلس الأمناء، والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية السابق نائبا لمجلس الأمناء.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة ساهمت وما زالت تقوم بدورها الوطني والتنموي في شتى المجالات التعليمية والثقافية والمُجتمعية، ولقد ساهمت بإنشاء جامعة المنصورة الأهلية والتى تُعد واحدة من الجامعات المتميزة، وتلعب دورًا بارزًا في تنمية محافظات الدلتا على كافة القطاعات التعليمية والخدمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا لرؤية مصر 2030، تُواكب جامعات الجيل الرابع، اعتمدت منذ نشأتها على التكنولوجيا فى وسائل التعليم والبرامج التعليمية، وكذلك التوسع في البرامج الجديدة، بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وأن البرامج الدراسية للجامعة الأهلية تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد خريجين علي اعلي مستوي لسوق العمل المحلي والعالمي.

كما أكد التوأمة والتكامل بين جامعة المنصورة الحكومية والجامعة الأهلية، ودعم كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية مثمنًا الجهود المخلصة من إدارة الجامعة التى أسهمت فى إنشاء الجامعة والوصول لهذا الكيان التعليمى المتميز، وأشاد بجهود ودعم رؤساء الجامعة السابقين كما أشاد بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والمحافظة وجهود المحافظين فى سبيل النهوض بالجامعة الأهلية وتذليل كافة العقبات خلال مراحل الإنشاء.

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