تفعيل مبادرتي حياة كريمة و100 مليون شجرة بمدرسة الشهيد عمرو شكري بطور سيناء

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرتي حياة كريمة و100 مليون شجرة بمدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء.



جاء ذلك بحضور الدكتور جبريل فتيح منسق عام مبادرة حياة كريمة بجنوب سيناء ومعاون المحافظ للشباب، والدكتور محمد خليل شطا وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وأحمد الحضري نائبا عن رئيس مجلس مدينة طورسيناء، والشيخ سليمان أبو بريك نائبا عن رئيس مجلس أمناء طور سيناء، و أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، ووليد جعفر موجه عام التربية الرياضية بالمديرية ومعلمات ومعلمي المدرسة وكان في استقبال الضيوف أحمد عبد الله مدير المدرسة.

بدأ الحفل بالوقوف للسلام الوطني، ثم تحية مدير المدرسة للضيوف، والإيذان من وكيل الوزارة ببدء الفعالية التي استهلت بآيات من الذكر الحكيم ثم فقرات الشعر عن سيناء وفقرة استعراضية للبراعم أداها طلاب مدرسة الزهور الابتدائية، ثم فقرة أخرى للزهرات لطالبات المدرسة، ثم فقرة لمرشدات متقدم تعليم فني مع طالبات مدرسة التجارة بنات ثم فقرة"شعرية" لمدرسة الشهيد عمرو شكري ثم تم تكريم قائدات الفرق الإرشادية بالمحافظة لتحقيقهن مراكز مشرفة على مستوى الجمهورية وهن القائدة مروة محمد مصطفى قائد مركزي مرشدات والقائدة هبة ربيع بمدرسة عمرو شكري الإعدادية بنات والقائدة نورا جمال إبراهيم بمدرسة علي مبارك الابتدائية والقائدة عبير عبد القادر أبو هاشم بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية، والقائدة عزة الدسوقي محمد بمدرسة الزهور الثانوية بنات والقائدة مي محمود أحمد بمدرسة الزهور الابتدائية.

ثم ألقى كل من منسق عام مبادرة حياة كريمة ووكيل وزارة الزراعة ونائب رئيس مجلس طور سيناء ونائب رئيس مجلس الأمناء بالإدارة كلمة أشادوا فيها بوكيل الوزارة ونشاطه الدؤوب كما أشادوا بالفعالية وإدارة المدرسة وتقديرهم لمعلمي ومعلمات المحافظة، مؤكدين سعادتهم بالمشاركة بالفعالية، وتقديرهم لدور المعلم البناء.



ثم ألقى وكيل الوزارة كلمة رحب فيها بضيوف المنصة كل باسمه موجها الشكر لدعمهم وحضورهم لتدشين مبادرة السيد الرئيس 100 مليون شجرة لافتا أنه تم بدء هذا النشاط منذ عامين في الميدان موجها التحية لإدارة المدرسة على فاعلية الفعالية، كما أشاد بهيئة التدريس المدرسة مشيرا أن مدير المدرسة من خريجي المبادرة الرئاسية لـ1000 مدير مدرسة من إجمالي 6 مدراء على مستوى المحافظة مؤكدا دعمه وسعادته لدعم القيادة السياسية للقيادات الشابة، التي أخذت أيضا زمام المبادرة ببناء شخصية الطفل المصري والمعلم المصري مشيرا أن وزارة التربية والتعليم قامت بتنفيذ تلك المبادرة من خلال تطبيق نظام التعليم الجديد، ومبادرة 1000 مدير بهدف إحياء الدور الأصيل للمدرسة ببناء جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع ولتثبيت الهوية المصرية وإعادة بناء الشخصية المصرية، مضيفا أن تجربة نظام التعليم الجديد حققت تميزا في الميدان جعلها ضمن أولى التجارب نجاحا وعرض تلك التجربة في المنتديات والمؤتمرات الدولية التي تشهد بفاعليتها منذ انطلاقها من العام الأول وأشاد وكيل الوزارة بدعم السيد المحافظ لتلك التجربة التي دعمها منذ لحظة تطبيقها كفكرة سواء في الاجتماعات أو جلسات المجلس التنفيذي مؤكدا أن هذه التجربة تدعم تنمية مهارات وشخصية الطفل وصولا للقدرة على اكتساب مهارة التعلم الذاتي وتحديد الهدف ووضع الحلول والمساهمة في حل المشكلات.

ووجه وكيل الوزارة الشكر للعاملين في ميدان التعليم بالمحافظة على جهودهم المبذولة مشيرا لتميز تعليم جنوب سيناء في تطبيق التجربة في ضوء المنهج الجديد وذلك لإيمان المعلم بالفكرة وكون التعليم رسالة لا مهنة وهو ماتم وأعرب وكيل الوزارة سعادته ببناء قيادات وهيئة التدريس انطلاقا من إيمانها بتلك الفكرة برعاية معالي محافظ جنوب سيناء مجددا التهنئة للمدرسة على هذا التفاعل وروح التعاون بينها وحسن تنظيم العمل موجها ببذل المزيد لمواصلة مسيرة البناء وأضاف أنتم ستصبحون نماذج رائدة يحتذي بكم بقية المدارس في نجاحكم



وجدد وكيل الوزارة الشكر لضيوف المنصة ومجلس الأمناء على مستوى المديرية والإدارة والمدارس على جهودهم المبذولة ودعمهم للتعليم مؤكدا على ثمار ذلك التعاون الذي ظهر في أرض الميدان.



ثم قام وكيل الوزارة وضيوف المدرسة بغرس "شتلة " لتدشين مبادرة 100 مليون شجرة في نطاق المدرسة، ثم افتتح وكيل الوزارة معرض المشروعات القومية للمدرسة واستمع لشرح من الطالبات حول كل نموذج من تلك المشاريع مشيدا بهن ووعيهن وثقافتهن لها مع حسن العرض، ثم حضر والضيوف فيديو توثيقي لتفعيل مباردة حياة كريمة و100 مليون شجرة المدرسة ثم اختتم زيارته والضيوف الزيارة بالصور التذكارية مع طلاب المدرسة وهيئة التدريس والمكرمين بالحفل.

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