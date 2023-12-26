المشدد 15 سنة لـ3 متهمين لقتلهم عامل نظافة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، وبراءة 4 متهمين آخرين، لاتهامهم بقتل عامل نظافة مع سبق إلإصرار والترصد، بسبب خلافات على سرقة توك توك، حيث قاموا بخطفه بالإكراه وقيدوه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب، حتى لقي مصرعه، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار رضا أحمد إبراهيم عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا، وهيثم جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5084 /2023 جنح ثان شبرا الخيمة، أن المتهمين "إبرهيم ع إ"، و"محمد ع أ"، و"إسلام ر ح"، و"أحمد س ع"، و"محمد ي م" و"نادر س ع"، و"سامح ا م" (هارب) اشتركوا فى خطف وتعذيب وقتل المجني عليه "محمد نصر عبد الحافظ خفاجي" عمدًا مع سبق الإصرار.



وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنقاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه، وذلك بأن تعدوا عليه بالضرب بالأيدي والأرجل والأسلحة البيضاء وسكب المياه المغلية على جسده قاصدين من فعلتهم إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته.



وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجنايتي الخطف بالإكراه والاحتجاز المصحوب بالتعذيبات البدنية المعاقب عليهما بالمواد 280، 382، 390 الفقرة الأولى من قانون العقوبات إذ أنه في ذات الزمان والمكان توجه المتهمون لمحل المجني عليه فخطفوه بالإكراه وقيدوا وثاقه واحتجزوه عنوة عنه داخل عين تلتها أخرى متعدين عليه بالضرب والتعذيب بهما، فأحدثوا به الإصابات على النحو السالف سرده، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، وقد حازوا وأحرزا بغير ترخيص ومسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - مطوتين - وكاتر وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص - أشياء صلبة ومياه ساخنة - على النحو المبين بالأوراق.