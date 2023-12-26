قيادي بـ«مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي تضمن حياة كريمة للمواطن

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مؤشرات الموازنة وتخفيض العجز الكلى وتكثيف العمل بالمشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، والتي تضمن حياة كريمة للمواطن المصرى، موضحًا أن الرئيس السيسي يهدف من خلال تلك التوجيهات تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة لمواطنيها بشكل مستدام.

وقال «رزق»، إن الرئيس السيسي أصر على أن تكون أولى قراراته متعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية، من خلال توجيهاته بزيادة ومواصلة برامج دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين، ووصول عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع 5 ملايين أسرة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى زيادة برامج محو الأمية والتي تستهدف نشر الوعي في المجتمع سواء المهني أو الصحي أو التربوي من خلال خلق بيئة مناسبة للحياة.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي يعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، وتطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات.

وأشار «رزق»، إلى أن قرارات الرئيس السيسي تمثل أخبار سعيدة للشعب المصري لأنها تضمن توفير كافة احتياجاتهم الأساسية سواء بالدعم النقدي أو العيني أو بزيادة المعارض الاستهلاكية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وزيادة المعروض من السلع وحماية المواطنين من جشع بعض التجار والممارسات الاحتكارية التي تتسبب في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة وغير مبررة الأمر الذي يمثل ضغطا مبالغ فيه على المواطن.