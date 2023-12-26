القصير: بورسعيد أصبحت تملك اكتفاءً ذاتيًا في عدد من الزراعات

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، إن بورسعيد أصبحت تملك اكتفاءً ذاتيًا في عدد من الزراعات.

وأضاف خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، أن بجانب الزراعة أصبحت بورسعيد تمتلك مشروعات الثروة الحيوانية، وأن الأرقام جديرة بالاحترام والتقدير ونقدم كافة الدعم للمحافظة في كل المشروعات.

وهنأ وزير الزراعة مزارعي بورسعيد على تقنين وتوفيق أوضاع واضعي اليد حتى يطور المزارع أكثر في الإنتاجية والمعدات الحديثة المستخدمة لإحداث تنمية حقيقية، مما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة.