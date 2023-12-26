ads
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القصير: بورسعيد أصبحت تملك اكتفاءً ذاتيًا في عدد من الزراعات

السيد القصير - وزير
السيد القصير - وزير الزراعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، إن بورسعيد أصبحت تملك اكتفاءً ذاتيًا في عدد من الزراعات.

وأضاف خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، أن بجانب الزراعة أصبحت بورسعيد تمتلك مشروعات الثروة الحيوانية، وأن الأرقام جديرة بالاحترام والتقدير ونقدم كافة الدعم للمحافظة في كل المشروعات.

وهنأ وزير الزراعة مزارعي بورسعيد على تقنين وتوفيق أوضاع واضعي اليد حتى يطور المزارع أكثر في الإنتاجية والمعدات الحديثة المستخدمة لإحداث تنمية حقيقية، مما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة.

بورسعيد اكتفاء ذاتي وزير الزراعة السيد القصير محافظة بورسعيد