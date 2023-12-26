الشناوي وياسر إبراهيم يخضعان لفحص طبي بعد الإصابة في مباراة سيراميكا

يجري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي حارس المرمى وياسر إبراهيم مدافع الفريق فحوصات طبية اليوم الثلاثاء لمعرفة حجم الإصابة وموعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية.

وأصيب محمد الشناوي وياسر إبراهيم خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي أقيمت مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر للأبطال.

ويخضع الشناوي وياسر إبراهيم لفحص طبي اليوم امن أجل تحديد طبيعة وحجم الإصابة.

ولم يستطع الثنائي استكمال مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، حيث خرج الشناوي في الدقيقة 36، بينما غادر ياسر إبراهيم ملعب اللقاء في الدقيقة 75.

وتأكد غياب الشناوي عن مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بعد الإصابة في العضلة الخلفيه، بينما سيتم تحديد موقف ياسر إبراهيم الذي اشتكي من إصابة في العضلة الضامة.

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر يوم الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام بنظامه الجديد في الإمارات.