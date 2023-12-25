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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الشيخ عيسى الخرافين: ترعة السلام ستغير مجرى الحياة في سيناء

الشيخ عيسى الخرافين
الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء
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قال الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، إن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة في محافظة سيناء أعادت الحياة لهذه المحافظة القوية التي عانت من أعمال الإرهاب.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين في سيناء لديهم رغبة شديدة في استصلاح أراضي سيناء وزراعتها بصورة سريعة، مشيرًا إلى أن خضروات سيناء متميزة ومختلفة وذات جودة كبيرة.

وأضاف أن مشروع ترعة السلام من أهم المشروعات التي ستغير مجرى الحياة في سيناء، حيث إن هذا المشروع يعني امتصاص البطالة في سيناء بالكامل، حيث يمكن القول إن هذه الترعة سوف يعمل بها أبناء سيناء كافة.

وأشار إلى أنه تقدم بخالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة بعد تعاونها مع رجال القبائل من أجل القضاء على الإرهاب قدر المستطاع، ويمكن القول إنه في خلال عام واحد تم التخلص من العناصر الإرهابية التي كانت لا تريد بالبلاد خيرًا.


 

الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء المشروعات القومية