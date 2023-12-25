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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية كولورادو الأمريكية

موقع إطلاق النار
موقع إطلاق النار في ولاية كولورادو الأمريكية
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أعلنت إدارة شرطة ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الإثنين، أن شخصًا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار بمركز تجاري في الولاية.

وقالت الإدارة - في تغريدة على منصة "اكس" (تويتر سابقًا) - إن شجارًا وقع في مركز سيتاديل التجاري في الفترة التي سبقت إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل رجل بالغ متأثرًا بجراحه.

وأضافت أن رجلين بالغين تم نقلهما إلى المستشفيات المحلية في حالة خطيرة مع إصابة كل منهما بطلق ناري واحد على الأقل، وتم نقل امرأة إلى المستشفى مصابة "بجروح طفيفة".

واعتقل عدة أشخاص على خلفية إطلاق النار، وتقوم الإدارة بتحديد كيفية تورطهم، بحسب التغريدة.

كولورادو إطلاق نار