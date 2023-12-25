آثار خطيرة لحقن إذابة الدهون غير المصرح بها طبيًا

أفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، عن تعرض الكثيرون للتشوية جراء الحقن الغير مصرح بها لإذابة الدهون، فمن المفترض أن تعمل الحقن على تحطيم الخلايا الدهنية، وتقليل رواسب الدهون في المناطق المحيطة بمواقع الحقن، لكن ردود الفعل السلبية الناجمة عن الحقن غير المعتمدة، تسبب ندبات، وتشوهات جلدية، وخراجات، وعقد مؤلمة، والتهابات خطيرة.

وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد تلقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، تقارير عن مستهلكين تضرروا من الحقن التي تلقوها في عيادات أو منتجعات صحية، ربما لم تكن مرخصة لإعطاء مثل هذه الأدوية.

واستمعت الوكالة أيضا إلى بعض المستهلكين الذين اشتروا الجرعات غير المعتمدة عبر الإنترنت، وقاموا بحقن الأدوية بأنفسهم.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأميركية فإنها وافقت على دواء واحد فقط قابل للحقن لإذابة الدهون، وهو "كيبيلا"، فقالت إن الاستخدام الآمن والفعال لحقن إذابة الدهون يتضمن حساب العدد الصحيح للحقن وموقعها، ووضع الإبر بشكل صحيح، وإدارة الحقن بطريقة آمنة ومعقمة من قبل أخصائي في الرعاية الصحية.

كما نبهت من شراء منتجات إذابة الدهون من مواقع الإنترنت، ونصحت بالحصول على الاستشارة الطبية بشأن العلاجات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.