95 شهيدا في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن 95 شهيدا سقطوا في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي، كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا استهدف شرق رفح وخان يونس.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الأوضاع في قطاع غزة ما زالت في تصاعد مستمر، موضحا أن منطقة رفح وخان يونس لا زالت تتعرض حتى الآن إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية التي تتمركز على الحدود الشرقية للقطاع وتقوم بدك منازل المواطنين بالعشرات والآلاف من القذائف التي تتساقط بشكل عشوائي موقعة خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين، وكذلك استهداف الأراضي الزراعية.

وتابع أن الطيران الحربي الإسرائيلي قام بشن عدد من الغارات تسببت في تدمير عدد من المنازل فوق رؤوس ساكنيها.