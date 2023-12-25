بالفيديو.. الغرفة التجارية تكشف موقف زيادة المعروض من بصل العروة بالأسواق

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس تحرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، سبب ارتفاع أسعار البصل.

وقال "نجيب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن انتشار بصل العروة الجديد (المقور) في الأسواق أدى لثبات في سعر البصل خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه نتيجة لارتفاع أسعار البصل تم التوجيه بإرجاء التصدير خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وتابع، أن هناك انخفاض شديد في أسعار سلع عديدة مثل البطاطس والطماطم والبصل، نافيا وجود جشع من قبل التجار في الممارسات سوى قلة قليلة.

وأردف، نائب رئيس تحرير شعبة الخضروات والفاكهة، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في الأسعار الاستراتيجية، خاصة بعد تدخل الحكومة والتعامل مع جشع الوسطاء، الذين تسببوا في أزمة ارتفاع الأسعار.